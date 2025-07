Am Freitag, den 11. Juli, fand am Magdeburger Damaschkeplatz der Einschub der ersten Behelfsbrücke statt. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt zur erneuten Freigabe des Verkehrsknotenpunktes erledigt. Doch wie geht es nun weiter?

Wie es am Damaschkeplatz in Magdeburg nun weitergehen soll

Der Damaschkeplatz in Magdeburg: Nach dem Abriss der maroden Ringbrücke fand am Freitag, den 11. Juli, der Einschub der ersten Behelfsbrücke statt.

Magdeburg. - Nachdem zuvor die marode Ringbrücke abgerissen worden war, führten Bauarbeiter am Freitag, dem 11. Juli, in Millimeterarbeit den Einschub der ersten Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg durch. Die Magdeburger Volksstimme beantwortet fünf Fragen zum weiteren Verlauf der Arbeiten am Damaschkeplatz.