Tausende Besucher bei Adventsmarkt Nach Anschlag in Magdeburg: Security sichert den Markt bei Advent im Kloster Jerichow ab
Sie halten sich im Hintergrund und stehen doch im Blickpunkt. Beim Adventsmarkt im Kloster Jerichow sichert ein Sicherheitsdienst das Geschehen ab. Tausende Gäste werden am Wochenende des ersten Advents mobilisiert.
Aktualisiert: 30.11.2025, 11:46
Jerichow - Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gelten hohe Auflagen für die Sicherheit bei Weihnachtsmärkten. Auch im Kloster Jerichow, wo der Adventsmarkt 2025 wieder Tausende Besucher mobilisiert.