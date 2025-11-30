Tausende Besucher bei Adventsmarkt Nach Anschlag in Magdeburg: Security sichert den Markt bei Advent im Kloster Jerichow ab

Sie halten sich im Hintergrund und stehen doch im Blickpunkt. Beim Adventsmarkt im Kloster Jerichow sichert ein Sicherheitsdienst das Geschehen ab. Tausende Gäste werden am Wochenende des ersten Advents mobilisiert.