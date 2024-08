Haldensleben. - Woher plötzlich so viel mehr Einschüler kommen als in den Vorjahren, weiß Sven Teßmann selbst nicht genau. „Sonst haben wir immer 3 bis 4 Kinder eingeschult. In diesem Jahr sind es 14. Hinzu kommen 5 umgeschulte Schüler“, erklärt der Leiter der Haldensleber Johanne-Nathusius-Schule. Insgesamt lernen in der Förderschule für Geistigbehinderte nun 87 Schüler. „Wir platzen aus allen Nähten“, so Teßmann. Der Druck war also groß, für den Landkreis als Schulträger bestand dringender Handlungsbedarf.

