Weißer Ring Börde wirbt in Haldensleben für mehr Zivilcourage

Zum Tag der Kriminalitätsopfer am 22. März diskutiert der Weiße Ring Börde in Haldensleben über das Thema Zivilcourage. Worauf es dabei ankommt und wann man die Polizei rufen sollte.

Am Tag der Kriminalitätsopfer diskutierte Manfred Knechtel (3. von rechts)mit seinen Gästen im EHFA über Zivilcourage.

Haldensleben - Zum Tag der Kriminalitätsopfer ruft der Weiße Ring Börde zu mehr Zivilcourage auf. „Täglich werden Menschen Opfer von physischer oder psychischer Gewalt. Noch schlimmer wird die Lage für die Betroffenen, wenn sie in diesen Momenten auf sich allein gestellt bleiben“, so Manfred Knechtel, stellvertretender Leiter des Opferschutzvereins im Landkreis Börde. Der Weiße Ring wolle alle Bürger zu entschlossenem Eingreifen ermutigen. „Jeder Einzelne ist gefordert, sich einzumischen, wenn er Zeuge von Unrecht wird“, so Knechtel.