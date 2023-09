Einkaufen in Haldensleben Weniger Werbung in der Haldensleber Innenstadt - Das müssen Händler beachten

In Haldensleben gibt es neue Vorschriften darüber, wie Händler im Innenstadtbereich inre Werbung, vor allem ihre Schaufenster, gestalten dürfen. Was sagen Händler dazu? Und was ist nicht mehr erlaubt?