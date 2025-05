Jugend-, Frauen- und Männermannschaften sind beim Stadtausscheid der Städte Stendal, Tangermünde und Tangerhütte sowie beim Hansepokal 2025 im Feuerwehrsport in der Disziplin „Löschangriff nass“ in Stendal angetreten.

Stendal - Aufregung, Anspannung, Freude und Enttäuschung: Die Spanne an Emotionen ist breitgefächert am Samstag, 10. Mai 2025 im Stadion am Galgenberg in Stendal. Welches Feuerwehrteam stellt am schnellsten die Wasserversorgung her und trifft mit dem Wasserstrahl das Ziel?