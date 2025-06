Neue Telestroke-Unit bei Ameos in Haldensleben Wenn jede Minute zählt: Schlaganfall-Spezialisten per Video rund um die Uhr da

Am Ameos-Klinikum in Haldensleben ist die Stroke-Unit wiedereröffnet – mit einer Besonderheit: Per Telemedizin sind Spezialisten bei Schlaganfall-Verdachtsfällen rund um die Uhr erreichbar. Wie die moderne Behandlung funktioniert und welche Vorteile sie für Patienten im Ernstfalll bietet.