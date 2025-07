Freizeit in der Börde Wenn sonst verschlossene Gärten ihre Geheimnisse preisgeben

Am 20. Juli 2025 ist Gartensommer-Sonntag. Auch in der Region öffnen Gärten und Parks, beispielsweise in Ostingersleben. Fachfrauen geben jetzt schon Tipps zur richtigen Pflege.