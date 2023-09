Wer zieht in das Irxleber Rathaus? Andreas Burger und Matthias Schwenke gehen in die Stichwahl

Irxleben - Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende steht fest: Einzelbewerber Andres Burger und CDU-Kandidat Matthias Schwenke gehen in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in der Hohen Börde.

Letztlich konnte Matthias Schwenke die meisten Stimmen auf sich vereinen. Am Ende kam Schwenke auf 29,67 Prozent.

Nun muss Matthias Schwenke in zwei Wochen in die Stichwahl. Dort tritt er gegen den Einzelbewerber Andreas Burger an. Der Ortsbürgermeister von Groß Santersleben kam am Ende auf 26,59 Prozent.

Anfangs lag auch der AfD-Kandidat Dirk Lassowski noch gut im Rennen um die Stichwahl. Mit 13,52 Prozent der Stimmen kam er am Ende aber nur auf Rang drei.

Die Ergebnisse der übrigen Kandidaten im Überblick

René Stürmer (Einzelbewerber): 11,64 Prozent

Mario Laddey (Bündnis Deutschland): 8,68 Prozent

Kerstin Frenzel (Einzelbewerberin): 7,21 Prozent

Jens Allicke (Einzelbewerber): 2,69 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 39,72 Prozent