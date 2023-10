Werkstätten für Behinderte Lebenshilfe-Mitarbeiter darf einen Tag lang Haldenslebens Bürgermeister sein

Die Lebenshilfe Ostfalen hat sich erstmalig an dem Aktionstag „Schichtwechsel“ beteiligt. André Bergmann, der eigentlich in der Lebenshilfe-Werkstatt in Hundisburg arbeitet und körperlich beeinträchtigt ist, tauschte dafür seinen Arbeitsplatz mit Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD).