Tradition hat der Volkssporttag in Velsdorf, bei dem sich Familien aus der Region auch bei lustigen Wettkämpfen messen. Wer kann am Ende einen Pokal mit nach Hause nehmen?

Wettbewerb „Sportlichste Familie“ in Velsdorf: Wer legt die Uniform am schnellsten an?

Velsdorf. - Volkssport findet immer am 1. Mai auf dem Areal unter den Eichen in Velsdorf statt. Die Sportgemeinschaft Velsdorf-Mannhausen hatte eingeladen. 18 Teams sind beim Wettbewerb „Wer wird die sportlichste Familie?“ mit von der Partie. Außerdem gehen Volleyballer und junge Kicker auf Punktejagd.

SG-Vorsitzender Andy Berck (l.) und Bürgermeister Hubertus Nitzschke (r.) übergeben die Pokale an die Sieger-Familien: Toni und Silvi Rimke (Mitte; hinten) mit Sohn Paul (vorn; l.), Sophia und René Müller mit Anton und Til (Mitte; vorn) sowie Julia und Steffen Helmuth mit Töchtern Hanna und Greta sowie Freundin Charlotte. Foto: Anett Roisch

„Der Spaß am Sport und das faire Miteinander stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir freuen uns, dass wir wieder so viele Menschen aus der Region auf unseren Sportplatz locken konnten“, sagt Andy Berck, Vorsitzender der Sportgemeinschaft. Herausforderungen der besonderen Art haben sich die Brandschützer der ortsansässigen Feuerwehr für die Familien ausgedacht. Dabei gilt es, nach Zeit in Feuerwehruniformen zu schlüpfen, Tennisbälle in Kuchenformen zu platzieren und Nudeln geschickt zu balancieren. Außerdem können die Familien am Stand der Schützen mit einem Lasergewehr ins Schwarze treffen. Dabei haben die Mütter, Väter und Kinder sichtlich großen Spaß.

Jubel bei den Siegern

Die höchste Punktzahl haben am Ende Julia und Steffen Helmuth mit ihren Töchtern Hanna und Greta aus Calvörde. „Wir sind immer bei diesem Wettbewerb dabei. Im letzten Jahr waren wir nicht so gut, denn da hatte ich einen gebrochenen Fuß“, verrät Julia Helmuth. Das Team von Silvi und Toni Rimke aus Haldensleben mit Sohn Paul hat sich auf den zweiten Platz gekämpft. Über den dritten Platz freuen sich Sophia und René Müller mit ihren Söhnen Til und Anton aus Haldensleben. Jubelnd nehmen die Platzierten von Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG) die Siegerpokale entgegen.

Nitzschke hebt das Engagement der SG, der Feuerwehr und der Schützen hervor. Im Namen der Gemeinde bedankt er sich bei allen Mitwirkenden und Helfern. Ein besonderes Lob geht an die Velsdorfer Bäckerinnen, die für die Gäste 22 verschiedene Torten und Kuchen gebacken hatten. Bereits am Wochenende wird beim Volksfest weiter gefeiert.