Wie Dachdecker in Calvörde das Klima schützen

Handwerk trifft in Börde auf Naturschutz

Stefan Schmidt (rechts), Geschäftsführer des Dachdeckerbetriebes „Pro Dach 23“, und sein Mitarbeiter Mathias Bröckel erklären beim Parkplatzfest in Calvörde, mit welchen Materialien ein grünes Dach gebaut werden kann.

Calvörde. - In Zeiten des Klimawandels und der steigenden Umweltbelastung scheint es wichtiger denn je, nachhaltige Lösungen in allen Bereichen des Lebens zu finden. Auch in der Baubranche spielen Umweltaspekte eine immer größere Rolle. „Wir setzen auf Nachhaltigkeit und bieten innovative Lösungen wie Gründächer an“, sagt Dachdeckermeister Stefan Schmidt.