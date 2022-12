Wie gesund ist die Börde?

Sachsen-Anhalt schneidet, was die Gesundheit angeht, bundesweit nicht sehr gut ab. Doch wie sieht es aus, wenn man sich die Landkreise genauer ansieht? Die Börde kommt dabei recht gut weg. Dennoch gibt es Krankheiten, die besonders häufig vorkommen. Außerdem fallen Unterschiede bei Alter und Geschlecht ins Auge.

Adipositas, also Fettleibigkeit, ist ein großes Problem in der Börde. Das zeigt eine neue Datensammlung im Internet.

Haldensleben - Gefühlt ist in letzter Zeit jeder krank, ständig. Künftig kann man solche Gefühle überprüfen, zumindest, sobald die Daten in ein neues Internet-Tool eingespeist wurden. Denn die Krankenversicherung Barmer hat den sogenannten Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung veröffentlicht. Dieser Atlas bietet im Internet eine umfassende Analyse zu Krankheiten in Deutschland – bis auf Landkreise, Geschlecht, Beruf und Einkommen heruntergerechnet.