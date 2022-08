Wie in Haldensleben junge Menschen in der Natur zurechtkommen können

Haldensleben - Immer mehr Menschen suchen Entspannung und Erholung in der Natur. Besonders seit der Corona-Pandemie sind zum Beispiel das Kleingärtnern, Wandern und Campen wieder beliebter geworden. Doch was tun, wenn man mal gerade zum Feuermachen keine Streichhölzer zur Hand hat oder auf eine Pflanze trifft, die einem völlig unbekannt ist? Das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) „Der Club“ in Haldensleben hat am 10. August 2022 eine Antwort auf diese Fragen gegeben.