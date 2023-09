Haldensleben - Die Erich-Grün-Straße in Haldensleben ist derzeit eine Baustelle. Die Arbeiten dort wurden gemeinschaftlich von der Stadt Haldensleben, dem Abwasserverband „Untere Ohre“ und den Haldensleber Stadtwerken veranlasst. So solle vor allem der Mischwasserkanal erneuert werden, wie der Abwasserverband mitteilt.

Insgesamt werde das Kanalnetz ausgebaut, Rohre erhalten unter anderem eine höhere Nennweite – es werden also dickere Rohre eingesetzt. Nicht geplant gewesen sei, dass beim Anschluss der neuen Rohre an das schon bestehende Kanalnetz an die Gerikestraße herangegangen werden muss. So musste relativ spontan eine Baustellenampel an der Gerikestraße aufgestellt werden, die den Verkehr nun halbseitig regelt.

Die Ampel an der Rottmeisterstraße wurde dafür ausgestellt. Die Bauarbeiten auf der Erich-Grün-Straße sollen im ersten Bauabschnitt noch bis Ende Dezember dauern, die Ampelregelung auf der Gerikestraße werde hingegen noch bis zum Freitag, 22. September, bestehen.