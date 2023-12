Wer in einer Gefahrensituation die Feuerwehr ruft, muss in der Regel nichts dafür bezahlen. Doch es gibt Ausnahmen. Und die können teuer werden.

Wie viel ein Feuerwehreinsatz in Haldensleben kostet und wer dafür zur Kasse gebeten wird

Brand in der Sparkasse in Haldensleben.

Haldensleben - In einer Gefahrenlage muss in der Regel niemand befürchten, für einen Feuerwehreinsatz aufkommen zu müssen. Doch es gibt Situationen, in denen die Kosten übernommen werden müssen. Das gilt für Privatpersonen als auch für die Stadtverwaltung Haldensleben.