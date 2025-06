Diebe nutzen Pfingswochenende Vier Wohnungseinbrüche an einem Tag in Magdeburg

Am 6. Juni wurden vier Einbrüche in Magdeburg gemeldet – betroffen sind Wohnungen in Stadtfeld und der Alten Neustadt. Die Täter schlugen tagsüber zu. Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten.