Willkommen im Reich regionaler Produkte in Flechtingen

Ein Automat mit regionalen Produkten ist jetzt in Flechtingen eröffnet worden. Hier gibt es Lebensmittel, die in unmittelbarer Nähe produziert worden sind.

Uwe Müller und Max Flüchten bei der Eröffnung der Hofladenautomaten in Flechtingen auf dem Lindenplatz

Flechtingen - Kartoffeln, Wurst, Käse, Honig, Seife, sogar ein Malbuch aus der Region – seit dem Wochenende stehen in einer Holzhütte verschiedene Hofladenautomaten des Unternehmens Flümann am Lindenplatz in Flechtingen.