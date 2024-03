Die Stadt Haldensleben lässt ihre Einwohner in den Ortsteilen Hundisburg und Uthmöden derzeit darüber abstimmen, ob sie Windkraftanlagen nahe ihrer Dörfer haben möchten. Im Vorfeld der Bürgerbefragung gab es einigen Redebedarf in den Orten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Uthmöden/Hundisburg. - Die Stadt Haldensleben hat am Freitag, 22. März, begonnen, 1.091 Briefe zu verschicken – 722 nach Hundisburg und 369 nach Uthmöden. Sie sollen der Bürgerbefragung in beiden Ortsteilen dienen, das hatte der Stadtrat bei einer seiner letzten Sitzungen bestimmt. So soll herausgefunden werden, ob die Einwohner in Uthmöden und Hundisburg für oder gegen Windkraftanlagen nahe ihrer Orte sind. Konkrete Gebiete, in denen Windräder aufgebaut werden könnten, tauchen in den Bögen zur Bürgerbefragung bereits auf.