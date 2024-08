Der kleine Mensch mitten in den riesigen Naturgewalten der Erde – das ist eine von Paola Masseis Kunstinstallationen, die ab Sonntag in der Kleinen Galerie in Flechtingen zu sehen sein werden.

Flechtingen - Sie schöpft die Kreativität für ihre Werke aus der gewaltigen Kraft der Natur. Deren Ur-Elemente Erde, Wasser und Feuer fließen in kräftigen Farben und Strukturen ein: Paola Massei nutzt sie – häufig auf großformatigen Leinwänden, aber auch für Skulpturen in Ton.

Zur Anwendung kommen bei ihr nicht nur Farben und Pinsel, sie gestaltet in Mixed-Media-Techniken. „Ich verwende Erden und Sande, sogar Vulkanasche vom Eyjafjallajökull“, verrät die 56-Jährige. Als dieser nämlich im März/April 2010 ausbrach und für einige Zeit den Flugverkehr weltweit beeinträchtigte, hatte Paola Massei zuvor bereits für den Juli eine Reise nach Island gebucht. Sie konnte im Sommer fliegen und ein kleines bisschen der Asche ergattern. Ihre Errungenschaft ist im Bild „Island“ eingeflossen, das in Flechtingen zu sehen sein wird.

Kurzfristig eingesprungen

Die ungewöhnlichen Kunstinstallationen der Wolfsburgerin sind ab Sonntag, 4. August, in der Kleinen Galerie des Flechtinger Pfarrhauses am Lindenplatz ausgestellt. Sie ist kurzfristig für eine erkrankte Künstlerin eingesprungen und freut sich sehr, nun auch in Flechtingen ausstellen zu können. „In Wolfsburg habe ich schon alles abgegrast“, sagt Paola Massei lächelnd. Ihre Wurzeln hat die Künstlerin, die im Berufsleben im VW-Werk arbeitet, in Italien. Doch schon im Alter von fünf Jahren zogen ihre Eltern mit ihren Kindern nach Deutschland.

Galeriefreundin Marianne Rademacher ist selbst gespannt, wie diese ungewöhnliche Installation bei den Besuchern ankommen wird. „Wir sind froh und dankbar, dass Paola Massei so kurzfristig einspringen konnte“, sagt die Flechtingerin. Ihre nächste Ausstellung in Bremen will nämlich auch noch vorbereitet werden.

Eigene Songs zur Vernissage

2001 begann die energiegeladene Frau mit dem Erlernen von Drucktechniken in der Radierwerkstatt von Angelika Bucher. Dem Kurs bei der Grafikerin in Wolfsburg folgten weitere Studien und Workshops wie in Hannover und Hamburg, 2023 auch im Technischen Denkmal Alte Ziegelei Hundisburg zum Umgang mit Ton.

Mit ihren Arbeiten möchte Paola Massei ihre Besucher mitnehmen auf eine Reise in die Tiefe eines Vulkans, hinauf auf einen Gletscher und wieder hinein in eine tiefe Gletscherspalte, ganz hoch hinaus in den strahlend blauen Himmel und wieder hinab in die Tiefe des Ozeans. „Es ist die Suche nach der eigenen inneren Tiefe der Emotionen“, sagt Paola Massei und hofft, die Besucher damit ein Stück weit auf deren eigene Suche zu schicken. Vor allem auch deshalb, weil sich bei ihr zur bildenden Kunst auch noch die Musik gesellt. Fünf Songs hat sie gemeinsam mit einem DJ komponiert und arrangiert. Sie laufen am Sonntag ab 14 Uhr während der Vernissage.

Paola Massei lädt in einer Premiere ein, mittendrin in der Kleinen Galerie Platz zu nehmen und die Seh- und Hörerlebnisse auf sich wirken zu lassen. Dafür wird es eigens einen präparierten Stuhl mitten in der Ausstellung geben. Bis zum 15. September sind die Kunstwerke von Paola Massei jeden Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr in der Kleinen Galerie zu sehen. Wann immer es die Künstlerin einrichten kann, möchte sie dann auch selbst mit vor Ort sein und mit den Besuchern ins Gespräch kommen.

Der Eintritt in die Kleine Galerie im Pfarrhaus ist frei. Spenden kommen dem ehrenamtlichen Wirken des Freundeskreises Kleine Galerie zugute.