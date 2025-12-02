Kinderbuch voller Abenteuer Zauberalarm im Drömling: Nicole Schaа lässt in ihrem neuesten Buch einen Drachen durch Velsdorf fliegen

Auf dem Magischen Drömlingspfad sorgt eine neue Geschichte für Staunen. Das frisch gedruckte Werk der Autorin, die auch Partnerin des Biosphärenreservates ist, entführt in den geheimnisvollen Drömling – ein fantasievoller Lesespaß, der sich auch als Weihnachtsgeschenk eignet.