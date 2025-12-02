weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Kinderbuch voller Abenteuer: Zauberalarm im Drömling: Nicole Schaа lässt in ihrem neuesten Buch einen Drachen durch Velsdorf fliegen

Kinderbuch voller Abenteuer Zauberalarm im Drömling: Nicole Schaа lässt in ihrem neuesten Buch einen Drachen durch Velsdorf fliegen

Auf dem Magischen Drömlingspfad sorgt eine neue Geschichte für Staunen. Das frisch gedruckte Werk der Autorin, die auch Partnerin des Biosphärenreservates ist, entführt in den geheimnisvollen Drömling – ein fantasievoller Lesespaß, der sich auch als Weihnachtsgeschenk eignet.

Von Anett Roisch 02.12.2025, 18:00
Nicole Schaa präsentiert ihren Zauberwalddrachen Zapperlot – die Hauptfigur ihres neuen Kinderbuchs „Zauber, Zoff und Zapperlot!“, das mitten im Drömling spielt.
Nicole Schaa präsentiert ihren Zauberwalddrachen Zapperlot – die Hauptfigur ihres neuen Kinderbuchs „Zauber, Zoff und Zapperlot!“, das mitten im Drömling spielt. Foto: Mike Borrmann

Velsdorf - Im Herzen des Drömlings, dem „Land der tausend Gräben“, weht ein Hauch von Magie durch die Wälder. Denn hier, wo Moor, Wasserläufe und urige Baumriesen die Landschaft prägen, hat Kinderbuchautorin Nicole Schaa ihre neueste Geschichte verwurzelt.