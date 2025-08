Plötzlich klingt der Mittellandkanal wie der Atlantik – und mitten in Calvörde passiert etwas, das selbst hartgesottene Landratten weich werden lässt. Was dahinter steckt.

Konzert in der Börde

Calvörde. - Ein Hauch von Fernweh liegt über dem kleinen Sportboothafen in Calvörde. Lesen Sie dazu Tipps für Familien: Wassersport und Campen im Calvörder Sportboothafen

„Ein Schritt nur, vor uns ist die See, dahinter liegt New York. Diesmal, mein Herz, diesmal fährst du mit“, singt Ulrich Ueckert – Sänger der Band „Winkel 47“ – und plötzlich fühlen sich die Gäste nicht mehr am Mittellandkanal, sondern irgendwo zwischen Elbe und Atlantik.

Seine Tochter Ulrike Höfer stimmt ein, unterstützt von Bassist Ottmar Schmicker, Steffen Jacobs am Piano und André Böttcher am Schlagzeug. Gemeinsam liefern sie ein Hafenkonzert, das selbst Landratten ohne Boot feuchte Augen bekommen lässt – spätestens beim Regenschauer.

Fans aus der Umgebung

„Es sind doch viel mehr Gäste da, als wir gedacht haben“, gesteht Ingo Lüer, Vorsitzender des Vereins der Wassersportler Flecken Calvörde – und das mit einem Lächeln, das so breit ist wie der Kanal selbst. „Die Besucherzahl spricht für die Qualität der Veranstaltung“, freut sich der Vorsitzende.

Denn statt leerer Stühle gibt es volle Reihen: Klappstühle an der Hafenkante, Bootsbesatzungen mit Logenblick vom Deck und ein ganzer Fanblock extra aus Oebisfelde und Umgebung angereist – musikbegeistert, wetterfest und gut gelaunt.

„Mit den Einnahmen können wir in etwa unsere Unkosten decken. Wir wollen kein Geld verdienen, sondern etwas auf die Beine stellen, was den Sportboothafen weiter bekannt macht.“

Wo der Hafen zur Bühne wird

Dass der Hafen überhaupt so glänzt wie an diesem Abend, ist dem Einsatz der Vereinsmitglieder zu verdanken. In mehreren Arbeitseinsätzen wurde aufgeräumt, geschrubbt und poliert – kurz: „Klar Schiff“ gemacht. Sogar der hartnäckige Hafenschlamm, der lange Zeit für schlechte Laune bei Skippern sorgte, wurde im Frühjahr erfolgreich beseitigt.

Wer sich um die Entschlammung besonders verdient gemacht hat, darf nun in der ersten Reihe Platz nehmen – als Ehrengast und als Dankeschön.

Lesen Sie dazu auch Rettet ein Baggerschiff den Bootsverkehr im Hafen?

Der Sportboothafen bietet heute mehr als nur Anlegestellen – auch Wohnwagen und Wohnmobile finden hier ein Zuhause auf Zeit. Die nächsten Pläne stehen bereits fest: Neue Stromsäulen, ein bisschen Feinschliff hier, ein bisschen maritime Romantik da.

Apropos Romantik: Die Songs des Abends erzählen Geschichten vom Wasser, von Kapitänen mit Heimweh, von Möwen und Meeren – aber auch von den Beatles, Eric Clapton und Rio Reiser. Und mittendrin: Ein musikalischer Abstecher ins Klassik-Fach. Mal leise, mal laut, immer mit Seele.

Nächster Auftritt in Hakenstedt

Als der Regen einsetzt, hätte das Konzert auch enden können – tut es aber nicht. Im Gegenteil: Mit Udo Lindenbergs „Gegen die Strömung, gegen den Wind“ trotzen Musiker und Publikum dem kleinen Wolkenbruch. Die Bühne, wetterfest von Ulrich Ueckert aus Paletten gezimmert und von einem Zeltdach geschützt, hält durch. Die Technik bleibt trocken, die Stimmung himmelhoch.

Pläne werden in der Pause bereits für das nächste Konzert geschmiedet. Denn die Band spielt am Sonnabend, 23. August, auf Einladung der St. Marienkirche ab 17.30 Uhr beim Sommerfest in Hakenstedt. Sitzgelegenheiten sollten selbst mitgebracht werden.

Von Kanalrock bis Klassik

„Scheiß doch auf die Seemannsromantik, ein Tritt dem Trottel, der das erfunden hat. Niemand ist gern allein mitten im Atlantik. Diesmal, mein Herz, diesmal fährst du mit“, singt Ueckert im Liedtext von „Element of Crime“ schließlich in den regengrauen Abendhimmel – und der harte Kern der Gäste denkt nicht ans Gehen. Stattdessen: Zugabe um Zugabe, Schirme hoch, Herzen offen.

So klingt ein Sommerabend am Hafen, der Lust macht auf mehr. Mehr Musik, mehr Wasser, mehr Momente, die man nicht planen, sondern einfach erleben kann.