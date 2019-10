Nahezu perfekt war das Wetter beim Drachenfest im Havelberger Modellsportzentrum.

Havelberg l 83 Drachen wurden am Sonnabend zum Havelberger Drachenfest angemeldet. 83 Lose befanden sich demzufolge in dem Topf, aus dem später, ebenso wie von den Teilnehmern der Malstraße, die Glücksfeen die Gewinner der fünf Hauptpreise und zehn Überraschungstüten zogen. Bis das jedoch soweit war, gab es viel Spaß beim Drachensteigen. Denn das Wetter passte dieses Mal sehr gut. Für den Start der beiden Modellflugzeuge zu Beginn des 39. Drachenfestes war er fast ein bisschen zu doll. Doch Arno Luksch und Magnus Wienecke brachten ihre Modellflieger in die Lüfte und ließen zahlreiche Bonbons auf die Havelwiesen fallen.

Darüber freuten sich all die Mädchen und Jungen, die sich gleich zu Beginn im Modellsportzentrum eingefunden hatten. Zweimal durften sie sich auf die Suche nach Süßem begeben, nachdem Thomas Will, Leiter des Jugendzentrums Havelberg, Mario Hedler, Vorsitzender des Modellflugclubs „Otto Lilienthal“, und Redaktionsleiterin Andrea Schröder die Gäste begrüßt hatten. Dann wurde das Flugfeld freigegeben für die Drachen. Viele bunte Flieger stiegen auf. Schmetterling, Batman, Anna und Elsa, Libelle, Delfin, Rabe und anderes mehr tanzten hoch oben durch die Lüfte. Dabei waren Mamas und Papas ebenso gefragt wie Omas und Opas. Oft gelang der Drachenstart sehr schnell und es waren viele Drachen am Himmel zu sehen. Das führte manchmal dazu, dass sich zwei Drachen miteinander verknüpften. Aber über das große Areal verteilt, bekam jeder seinen Platz. Und ging mal ein Flieger kaputt, wussten die Modellsportler in ihrer Drachenwerkstatt zu helfen.

Für Freude bei den Kindern sorgte auch Clown Tommy aus Tangermünde, der die Einladung der Volksstimme wieder gern angenommen hatte. Er modellierte Figuren aus Luftballons. Auf der Bühne zauberte er mit den Kindern und spielte auf der Panflöte Lieder, die die Zuhörer erraten sollten.

Bilder Zaubern mit Tommy macht Spaß. Hier ist es Sam, der erst aus einem ganz viele Zauberstäbe machte und dann die Anordnung der Stricke veränderte. Wie das...



Herbert Kramp aus Osterburg ließ es sich auch mit seinen 94 Jahren nicht nehmen, wieder nach Havelberg zu kommen. Dank seines Sohnes Dieter, der ihn fuhr, konnte ...



Das Jugendzentrum hatte wieder die Hüpfburg aufgebaut, Gokarts mitgebracht und auch das Spiel „Vier gewinnt“. Zudem kümmerten sich die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer um die Malstraße und den Schminkstand. Auch erfassten sie ganz genau, wer einen Drachen angemeldet hat – das war wichtig für die Tombola. Die Tanzgruppe Arabeske unter Leitung von Sylvia Liban zeigte flotte Tänze.

94-Jähriger wieder dabei

Für das leibliche Wohl sorgte Uwe Hartmann auf dem Platz. Im Domizil des Modellsportzentrums gab es Kuchen, den Mitglieder des Fördervereins des Modellsportzentrums gebacken hatten. Zum Schluss brutzelte dann noch Knüppelkuchen über der Feuerschale.

Mit Spannung verfolgten Groß und Klein die Auslosung der von der Volksstimme gestifteten Preise. Bei den Gewinnern der fünf Hauptpreise waren auch kleine Kinder oder Kinder von weiter her dabei, so dass der Gewinn gegen eine Überraschungstüte getauscht wurde. Zudem gewann auch ein Los von Herbert Kramp. Der 94-Jährige aus Osterburg, der seit vielen Jahren nach Havelberg zum Drachenfest kommt und in seinem Leben um die 80 Drachen selbst gebaut hatte, war wieder mit von der Partie. Mit seinem Sohn Dieter versuchte er, etwa einen großen Schmetterling durch die Lüfte tanzen zu lassen. Seine vier Lose für seine vier Drachen spendete er wieder dem Jugendzentrum. Dieses Mal fuhren die fünf Hauptgewinner auf den Erdbeerhof Elstal bei Berlin. Helmut Streuer, stellvertretender Juze-Chef, machte sich gleich am Sonntag, dem letzten Tag der Herbstferien, mit ihnen auf den Weg.