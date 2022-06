700 Jahre: Eiche soll in Kamern vom Jubiläum in 2022 künden

In Kamern halten alle zusammen. Das galt nicht nur 2013 bei der Flutkatastrophe, auch beim zweitägigen Dorfjubiläum am Wochenende trugen viele Helfer zum Gelingen bei.

Kamern - „Alt wie ein Baum “ - dieser Oldie von den Puhdys erklang am Sonnabend an der Kamernschen Friedenskoppel. Pfarrer Hartwig Janus aus Sandau spielte das Lied nach dem Pflanzen einer Eiche auf seiner Trompete, verbunden mit dem Wunsch, der Baum möge auch noch in den kommenden Jahrhunderten vom Jubiläum der 700-Jahr-Feier künden. Zuvor hatten die Kirchenglocken das Dorfjubiläum zusammen mit der Sirene eingeläutet.