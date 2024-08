Die Schülerzahl an der Sekundarschule „Am Weinberg“ Havelberg ist gegenüber dem Vorjahr leicht geschrumpft. Technischer Fortschritt jetzt in allen Unterrichtsräumen.

Ab Mittwoch zwei neue Fünfte an Schule in Havelberg

Havelberg. - Nun ist es wieder soweit. In die Schulen zieht wieder Leben ein. Denn nach den Ferien kehren die Schüler nun zurück. Wie startet die Sekundarschule „Am Weinberg“ in Havelberg in das neue Schuljahr? Schulleiterin Kathrin Klara weiß das am besten.