Seit Jahren wird der Abschlussball der Havelberger Abiturienten in Klietz gefeiert. Die Gymnasiasten bereiten alles selbst vor.

Havelberg l Alle 27 Gymnasiasten, welche am Standort Havelberg des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde die 12. Klasse besucht hatten, waren am Sonnabend bei fast tropischen Temperaturen in die Seegemeinde gekommen. Mit dabei waren nicht nur die Eltern, sondern oftmals auch Geschwister.

Jahrgangsbeste in Havelberg wurde Nina Wischer aus Kamern mit einem Durchschnitt von 1,3. Unter dem Notendurchschnitt von 2,0 blieben auch Sina Keiper aus Schollene und Helene Korth aus Havelberg. Ihre Zeugnisse hatten die Gymnasiasten in der Tangermünder Stephanskirche erhalten.

Fleißig Geld gesammelt

Für die Finanzierung des Abiballes hatten die Gymnasiasten über Jahre fleißig Geld gesammelt – unter anderem mit Ständen auf Weihnachtsmärkten, beim Pferdemarkt oder in der Schule. Eine schöne Idee war eine Fotobox am Eingang – hier konnte man die geschossenen Fotos sofort mitnehmen.

Bevor es in den Saal ging, ließen die Abiturienten noch goldene Luftballons in den heißen Himmel steigen. Dekoriert war im Saal alles getreu dem Motto „Abiwood“ (angelehnt an Hollywood). Die Tische erhielten Namen von Filmen wie „Winnetou“, „Titanic“ oder „Harry Potter“ – ertönte diese Filmmusik, durfte man sein Essen holen.

Mehrere der Abgänger wollen nun Pharmazie oder Lehramt studieren, manche gehen aber auch erst einmal ein Jahr ins Ausland.