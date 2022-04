Alles Warme kostet in Havelberg nur einen Euro

Winterschlussverkauf für nur einen Euro pro Kleidungsstück oder Stiefel? Kein Scherz! Wo gibt es dieses Angebot? Ab sofort in der Genthiner Straße in Havelberg.

Michaela Lange aus Havelberg hat gleich am ersten Tag des Winterschlussverkaufes einige passende Winterjacken für ihre Familie gefunden.

Havelberg - Die Auswahl an warmen Jacken, Pullovern, Schuhen und anderem mehr, darunter auch einigem völlig Neuwertigen, in allen nur denkbaren Größen ist riesengroß. „Wer etwas Bestimmtes sucht, der wird bei uns wahrscheinlich auch fündig“, ist sich Annegret Steffen so gut wie sicher.