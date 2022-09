Wasserpest stoppt Bundeswehr-Motorboote auf Klietzer See

Klietz - Wrooom! Langsam setzt sich der stählerne Koloss auf dem Klietzer See in Bewegung. Zwei jeweils 168 Pferdestärken starke Pump-Jets sorgen für die Fortbewegung des Motorbootes, was bei der Bundeswehr kurz als „M-Boot“ bezeichnet wird. Seit 2015 sind diese modernen Boote in Klietz stationiert. Sie werden nicht mehr von Schiffsschrauben angetrieben, sondern von Schaufelrädern. Das macht die Boote schneller und wendiger – sie können auf der Stelle drehen. Was zum Beispiel beim möglichst raschen Aufbau einer Faltschwimmbrücke oder beim Fährverkehr sehr von Vorteil ist.

„Damit sind wir sieben Mal schneller als auf den alten Booten unterwegs“, berichten die Bootsführer Andreas Zepernick und Uwe Voigt. Immerhin bis zu 18 Knoten schnell ist das fünf Tonnen schwere und sieben Meter lange Gefährt, was den Pionieren in Flecktarn als Schub- und Bugsierboot dient.

Jet wirkt wie ein Staubsauger

Das Problem an diesen Booten: Weil sie enorm viel Wasser ansaugen, sind sie quasi ein See-Staubsauger. Weshalb man bestrebt ist, möglichst in klarem Wasser zu fahren. Also in solchen Bereichen auf dem See, in denen keine Pflanzen wachsen. Was bis vor kurzem nicht so einfach war, denn der See war so ziemlich komplett grün. Weshalb die Klietzer Bundeswehr auch keine Bootsführer ausbilden konnte.

Damit die Boote bald wieder freie Fahrt haben, wird die Fahrrinne im See seit etwa einem Monat entkrautet. Hinzu kommt die Badestelle, wo die Pflanzen ebenfalls stören. Den Auftrag dazu erhielt die Firma Lati aus Havelberg, die auch die Gräben in der Region von Bewuchs befreit.

Zwei Boote schneiden das Kraut kurz über dem Gewässergrund ab, danach wird das Mähgut zum Bagger ans Ufer gefahren, der es zu einem großen nassen Berg aufschichtet.

Trockenheit verleiht Wachstumsschub

Zum Fototermin wollte das M-Boot eigentlich möglichst nahe an die Mähboote heranfahren, doch war alsbald damit Schluss: Auf dem See trieb zum einen noch einiges vom Mähgut, zum anderen sahen die Bootsführer unter der Wasseroberfläche noch etliche Pflanzen, welche erst noch gemäht werden müssen.

„Das trockene Wetter sorgte dafür, dass der See flacher wurde, dadurch konnte mehr Sonnenlicht einfallen, was wiederum das Pflanzenwachstum begünstigte“, erklärte Presseoffizier Patrick Becker.

Die Firma Lati entkrautet die Fahrrinne, denn der See dient der Bundeswehr als Ausbildungsgewässer. Hier wird das Kraut an Land verladen. Foto: Ingo Freihorst

Sind die beiden Ansaugöffnungen am Bootsboden erst einmal verstopft, geht gar nichts mehr. Weshalb sicherheitshalber erst mal nur ein Motor in Betrieb ist.

Von allein bekommen die Bootsführer die Pflanzen nicht ab, auch nicht beim Rückwärtsfahren. „Das haben wir schon alles probiert, man kann die Pflanzen nur absammeln“, berichtet das Duo. Dazu wird das Boot vom Transportfahrzeug mit dem Ladebaum hochgehievt und an Land gefahren.

Ofenrohre, Radios und Batterien im See gefunden

Hier steht auch ein großer Container, in dem sich allerhand Schrott befindet. Laufrollen von Panzern, Autofelgen, Ofenrohre, Fischbüchsen, Batterien und Radios wurden gefunden – das größte Teil war jedoch eine Badewanne.

So viel Schrott wurde bislang von den Tauchern aus dem Klietzer See geborgen. Das größte Teil war die Badewanne. Foto: Ingo Freihorst

„All diese Metallteile waren im Vorjahr bei einer Untersuchung des Seegrunds mittels Magnetresonanztechnik gefunden worden“, informierte der Hauptmann. Die verdächtigen Funde wurden kartiert.

Nun rückten Taucher einer privaten Firma an, um die Verdachtsstellen genauer zu untersuchen. Denn um welche Metallteile es sich handelt, war zunächst unklar. Es konnte auch Munition sein, denn diese wurde ebenfalls gefunden. Und zwar sowohl aus Zeiten der Wehrmacht – wohl aus den letzten Kriegstagen, als sich die deutschen Soldaten über die Elbe zu den Amerikanern absetzten – als auch aus der DDR-Zeit, hier war es Munition sowjetischer Bauart.

Geschoss musste gesprengt werden

Die Taucher müssen bei schlechten Sichtverhältnissen arbeiten, denn beim Aufwühlen des Schlammes werden allerhand Sedimente aufgewirbelt. Jedes Fundstück muss ertastet werden – was bei Handschuhen nicht einfach ist.

Im See musste auch ein Geschoss gesprengt werden. Foto: Bundeswehr

Die Arbeit ist nicht ganz ungefährlich: Unter anderem wurde ein 88-Millimeter-Flakgeschoss gefunden, was nicht mehr transportiert werden konnte. Es musste im See kontrolliert gesprengt werden. Dazu erfolgte vorab eine kleinere Vergrämungssprengung, um die Fische zu verscheuchen.

Von den Tauchern abgesucht wird wegen der Munitionsfunde nun auch die Badestelle, dazu erweiterte die Bundeswehr den Vertrag mit der Taucherfirma. Erst wenn alles abgesucht wurde, kann die Badestelle wieder von der Gemeinde freigegeben werden.