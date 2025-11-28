Auszug wegen Geruchsbelästigung Am 9. Januar wird Tagesstätte Sandau leergezogen
Kinder kommen vorübergehend in Wulkau und Kamern unter, Dauer der Schließung ist derzeit noch unbekannt. Was ist der Grund?
Aktualisiert: 28.11.2025, 13:54
Sandau. - Allen anwesenden Eltern dürfte auf der Versammlung im Musikraum der Grundschule Sandau ein großer Stein vom Herzen gefallen sein: Weil die Kindertagesstätte kurzfristig leergezogen werden muss, sollten die Kinder wie schon vor einigen Jahren erneut nach Klietz in die Kita. Das ist jetzt zum Glück vom Tisch.