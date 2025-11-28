Kinder kommen vorübergehend in Wulkau und Kamern unter, Dauer der Schließung ist derzeit noch unbekannt. Was ist der Grund?

Bürgermeisterin Claudia Lange (rechts) freute sich in der Grundschule mit allen Eltern über die gute Übergangslösung für die Kindertagesstätte Sandau und sicherte die Unterstützung durch die Stadt zu.

Sandau. - Allen anwesenden Eltern dürfte auf der Versammlung im Musikraum der Grundschule Sandau ein großer Stein vom Herzen gefallen sein: Weil die Kindertagesstätte kurzfristig leergezogen werden muss, sollten die Kinder wie schon vor einigen Jahren erneut nach Klietz in die Kita. Das ist jetzt zum Glück vom Tisch.