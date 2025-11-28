Sicherheit, Wirtschaft, Innovation und Drohnen: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) stellt Erreichtes und Zukunftspläne für Cochstedt vor.

Eine Maschine vom Typ Saab 340B über dem DLR-Flughafen Cochstedt.

Hecklingen/Cochstedt - Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat den Umbau des ehemaligen Passagierterminals am Verkehrsflughafen Magdeburg-Cochstedt zum Hauptgebäude des Nationalen Erprobungszentrums für Unbemannte Luftfahrtsysteme abgeschlossen. „Damit wurde ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Zentrums erreicht. Damit kann die enge Zusammenarbeit mit öffentlichen Projektbeteiligten sowie mit Wirtschaft und Industrie weiter intensiviert werden“, teilte das DLR mit.