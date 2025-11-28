weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Luft- und Raumfahrt: Umbau des Terminals Cochstedt ist beendet

Sicherheit, Wirtschaft, Innovation und Drohnen: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) stellt Erreichtes und Zukunftspläne für Cochstedt vor.

Von René Kiel 28.11.2025, 14:00
Eine Maschine vom Typ Saab 340B über dem DLR-Flughafen Cochstedt.
Eine Maschine vom Typ Saab 340B über dem DLR-Flughafen Cochstedt. Symboldbild: René Kiel

Hecklingen/Cochstedt - Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat den Umbau des ehemaligen Passagierterminals am Verkehrsflughafen Magdeburg-Cochstedt zum Hauptgebäude des Nationalen Erprobungszentrums für Unbemannte Luftfahrtsysteme abgeschlossen. „Damit wurde ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Zentrums erreicht. Damit kann die enge Zusammenarbeit mit öffentlichen Projektbeteiligten sowie mit Wirtschaft und Industrie weiter intensiviert werden“, teilte das DLR mit.