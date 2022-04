Anfängertipps fürs Reiten beim Reitertag in Schönhausen

Reiter und Pferde bilden eine Einheit und jagen über den Platz. Reittrainerin Ilka Witte vom Verein „Fürst Bismarck“ aus Schönhausen erklärt, was es alles braucht, um Reiten zu lernen.

Und noch einmal in vollem Tempo über den Kurs jagen: Nach dem Spring-Reiten zeigen die Teilnehmerinnen in einer Ehrenrunde, wie viel Spaß sie bei der Veranstaltung hatten.

Schönhausen - Jeder Pferdeliebhaber kennt dieses Sprichwort: „Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück der Erde“. Wenn man am Sonnabend in die lächelnden Gesichter der Besucher des Reitertages in Schönhausen blickte, muss daran etwas Wahres sein. Eine Reitlehrerin hat dabei verraten, auf welche Dinge Anfänger achten sollten.