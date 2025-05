In Havelberg kamen Yvonne Lücke, Lucas Przyborowski (von rechts) und Amanda Wilson (5. von rechts) beim ersten Integrationstreffen mit medizinischem Personal aus der Ukraine ins Gespräch. Ziel ist die schnelle Vermittlung in Arbeit. Unterstützt wurden sie von Nadia, die ehrenamtlich als Dolmetscherin tätig war.

Havelberg. - Sie sind Chirurg oder Orthopäde mit Spezialisierung in Endoskopie, Traumatologie oder Ultraschall, Krankenschwester, Apothekerin oder Sanitäter. Und sie wollen arbeiten. In Deutschland. In Havelberg haben sie nach ihrer Flucht vor dem Krieg Russlands in der Ukraine ihr neues Zuhause gefunden. Manche schon seit rund anderthalb Jahren, manche vor einigen Monaten. Wie sie integriert werden können, war Thema eines Treffens im Rathaus.