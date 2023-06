Was schon eine ganze Weile die Runde macht, bestätigt der Havelberger Augenarzt Dr. med. Thomas Holzhüter. „Ich werde meine Praxis nur noch 2023 offen halten.“ Warum er sich nach rund 29 Jahren zu diesem Schritt entschlossen hat.

Nach 29 Jahren: Warum Augenarzt in Havelberg seine Praxis schließt

Dr. Thomas Holzhüter bei der Augenuntersuchung eines jungen Mannes. Nur noch bis zum Jahresende praktiziert der Mediziner in Havelberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Seit 1995 betreibt Thomas Holzhüter eine Augenarztpraxis in Havelberg. Um die 1800 Patienten sind bei ihm eingetragen, wie er berichtet. Nach 29-jähriger Arbeit hat er sich nun dazu entschlossen, ab dem 1. Januar 2024 in die Frühverrentung zu gehen. Es gibt so manche Gründe dafür.