Pläne der Bahn mit Hindernissen in der Börde Schranke schließt sich für immer

Die Bahn will den Bahnhof in Groß Ammensleben ausbauen und Gleise neu ordnen. Dafür soll der Übergang am „Langen Schlag“ für immer geschlossen werden. Damit würde das Betonwerk Rekers seine Zufahrt zur B 71 verlieren. Und nun?