Elke Radeloff und Henrik Hempelmann haben im Havelwinkel und in Havelberg jeweils den Aufwuchs einer Uhu-Generation fotografisch dokumentiert. Zum Beispiel, wie sie im Garten lernten, Mäuse zu jagen oder der erste Ausflug eines Jungen in Havelberg nach der Rückkehr aus dem Tierpark. Foto: Andrea Schröder

Am 7. März eröffnet in der Domkurie D8 eine Fotoausstellung zu den Uhus in Havelberg und im Elb-Havel-Winkel.

Havelberg l Den Aufwuchs zweier Uhu-Generationen haben die Naturfotografen Elke Radeloff und Henrik Hempelmann in unzähligen Fotos im Havelwinkel und in Havelberg festgehalten. Eine Auswahl davon ist ab dem Sonnabend, 7. März, in der Galerie der Domkurie D8 zu sehen. Der Verein „denkMal und Leben“ lädt Besucher zur Vernissage um 15 Uhr ein.

Es war eine Sensation, als 2018 die erste Kunde von Uhus im Havelwinkel die Runde machte. Viele Jahre galten sie als ausgestorben. Es blieb mehr Insidern vorbehalten zu erfahren, wo sie genau ihr Nest eingerichtet und gebrütet hatten. Elke Radeloff hatte sie dagegen stets in ihrem Blickfeld, später spazierten die beiden Jungen durch ihren Garten. „Ich habe schon 2014 die ersten Uhus in unserer Region beobachtet, aber im Februar 2018 war dann ein Paar ganz in meiner Nähe, brütete auf einem alten Schornstein“, erzählt sie. Sie konnte gar nicht anders, sie musste einfach immer hinschauen und das Leben der Uhus beobachten. „Ich habe mir dafür extra eine gute Kamera zugelegt, damit ich sie noch besser fotografieren kann.“ Wenn es von ihrem Grundstück aus nicht ging, fotografierte sie von Fenstern der Nachbarn aus. Daher besitzt sie eine umfassende Chronologie des Aufwuchses der Jungen.

Eine solche hat auch Henrik Hempelmann, der mit seiner Frau Ute Schröter in der Domkurie D8 zu Hause ist. Es sind die Havelberger Uhus, die er seit Februar 2019 intensiv beobachtet hat. Als interessierter Naturfreund beliest er sich auch und weiß das Verhalten der Uhus besser einzuschätzen. So zum Beispiel, dass die Uhus Scheinangriffe gegen Hunde fliegen. Deshalb musste „Balu“ bei mancher Fotopirsch im Domgebiet auch zu Hause bleiben. Dafür konnte Henrik Hempelmann ganz entspannt auf gute Motive warten. „Als wir noch in Jederitz wohnten, musste ich mich in einen Busch sitzen und frierend warten, um gute Fotos machen zu können. In Havelberg saßen wir beim Italiener bei einer Pizza und konnten die Uhus fotografieren“, erzählt er.

Es war die Nachricht im Frühjahr 2019 in Havelberg, als das Uhu-Paar mit seinen drei Jungen in einem der Rüstlöcher am Westwerk des Domes entdeckt wurde. Die Buhu-Rufe während der Balz waren im Winter weithin zu hören. Auch über den Aufwuchs der Jungen ist vieles in Fotos dokumentiert. Einem Freund von Henrik Hempelmann gelang sogar eine Aufnahme von der Paarung der Alten. Vom ersten Ausflug eines Jungen nach der Rückkehr nach Havelberg – zwei Uhu-Kinder waren, nachdem sie aus dem Nest „herausgefallen“ waren, im Tierpark Stendal aufgezogen worden – hat Henrik Hempelmann ein großformatiges Foto anfertigen lassen.

Insgesamt rund 80 Fotos können in der Ausstellung „Unsere Nachbarn – die Uhus“ betrachtet werden. Zu sehen ist sie bis Ende April auf jeden Fall zu den Öffnungszeiten des Cafés täglich von 13 bis 17 Uhr.