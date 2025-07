Berlin - Trotz der Sommerferien ist die Situation bei den Blutspenden in Sachsen derzeit stabil. Das teilte der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf Anfrage mit. Lediglich bei den Blutgruppen Null negativ und A negativ gebe es mehr Bedarf als Spender vorhanden sind.

Rund 2.500 Blutspenden pro Woche gebe es derzeit, so das DRK. Damit könne man den Bedarf der Kliniken in der Region decken. Ausnahmen seien die Hitzetage Ende Juni und Anfang Juli gewesen. Hier sei ein deutlicher Rückgang der Blutspenden zu verzeichnen gewesen. Das aktuell eher kühle Wetter sorge aber wieder für Entspannung.

Das Universitätsklinikum Leipzig hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass unter anderem durch die Urlaubs- und Feriensaison weniger Menschen als sonst Blut spenden. Gerade in den Sommermonaten steige zudem aufgrund von vermehrten Aktivitäten im Freien und einer damit verbundenen erhöhten Unfallgefahr der Bedarf an Blutkonserven.