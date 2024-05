Die Havel-Buchhandlung in Havelberg hat zur Überraschung vieler in dieser Woche ihre Türen wieder geöffnet, allerdings nicht für einen Neubeginn.

Heinz Sporkhorst schaute sich gestern in der Buchhandlung in Havelberg um.

Havelberg. - Die Havel-Buchhandlung in der Marktstraße in Havelberg hat ihre Tür seit dem letzten Tag im Jahr 2023 geschlossen. „Ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen“, so die Eigentümerin und Betreiberin Uta Breitmeier. „Die Kundschaft ist dermaßen zurückgegangen, dass ich in dem Geschäft nur noch wenige Einnahmen hatte. Seit Corona wird von den Leuten fast alles nur noch online bestellt, weil es so bequem ist. Die hohen Kosten für mich, die mit dem Betreiben der Buchhandlung verbunden waren, sind jedoch geblieben. Ich musste mir aus dem Grund etwas anderes suchen, um Geld zu verdienen. Und die Buchhandlung schließen.“