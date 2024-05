Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klietz. - Das hat es so noch nie gegeben: Lediglich zwei Männermannschaften und ein Frauenteam beteiligten sich im Elbe-Havel-Land am Ausscheid im Löschangriff in Klietz. Da war es schon mal ein kleiner Lichtblick für den regionalen Feuerwehr-Wettkampfsport, dass immerhin vier Nachwuchsmannschaften an den Start gegangen sind.