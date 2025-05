Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Wann war eigentlich das letzte Mal Ticker? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 21. Mai 2025.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die längst vergangene Vorwoche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 24. Mai 2025, warum es im Salzlandkreis viele Jubiläen zu feiern gibt.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 30. Mai 2025.

Das ist neu am Brückentag:

6.53 Uhr: Nach gut einjähriger Bauzeit wurde am Mittwoch der neue Radweg zwischen Barby und Pömmelte planmäßig für den Verkehr freigegeben.

Sie sind die Ersten, die den Radweg offiziell nutzen. (Foto: Thomas Linßner)

Das Land Sachsen-Anhalt habe rund 2,2 Millionen Euro in das Vorhaben investiert, sagte die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, bei der Freigabe. Warum das Projekt gut 20 Jahre dauerte, erzählen wir Ihnen hier.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen sind wir zweistellig: Sie finden dort jetzt schon zehn Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Doppelter Erfolg mit dem Bogen

6.26 Uhr: Doppelter Erfolg bei Landesmeisterschaft: Bei den Landesmeisterschaften der Bogenschützen konnte der Bernburger Enrico Friedl gleich zweimal das oberste Treppchen des Podests erklimmen.

Enrico Friedl (2. v. l.) und seine Vereinskollegen von der SG Neuborna – von links: Karsten Goral, Andreas Köhler und Thomas Engst – konnten bei den Landesmeisterschaften der Bogenschützen in Großjena zahlreiche Medaillen abräumen. (Foto: SG Neuborna)

Was er am Bogenschießen außer den Erfolgen sonst noch schätzt, verrät er Ihnen hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Zwei Bollerwagen der besonderen Art

6.11 Uhr: Biergartenbetreiber Denis Bromann hat in Aschersleben zum Männertag zwei Bollerwagen auf die Straße gebracht.

Nicht nur in Aschersleben waren gestern die Bollerwagen auf der Straße. Hier waren sie aber ganz eigen beladen. (Foto: Frank Gehrmann)

Warum diese durchaus für einen gelungenen Festtags-Ausflug sorgen konnten, erklären wir Ihnen hier.

Hecklinger Basilika auf dem 0-Euro-Schein

5.54 Uhr: Ein Andenken zum Mitnehmen: Die Hecklinger Basilika ist jetzt auf dem 0-Euro-Schein.

Erstmals gibt es einen 0-Euro-Souvenirschein mit einem Hecklinger Motiv. Passend zum Engel-Jubiläum, auf das der Schein hinweist, zeigt er die romanische Basilika und einen Teil ihrer bedeutendsten Kunstwerke. (Repro: René Kiel)

Rechtzeitig zum 800. Engel-Jubiläum, das am Sonnabend und am Sonntag in Hecklingen gefeiert wird, kann die evangelische Kirchengemeinde St. Georg und Pancratius ein besonderes Souvenir präsentieren und anbieten.