Sie ist Gastwirtin mit Leib und Seele – gewesen. Sabine Schulze hat ihre Gaststätte in Warnau im Landkreis Stendal geschlossen. Für immer.

Sabine Schulze hat viele Jahre die Fischerstube in Warnau unweit von Havelberg geführt. Nun hat sie die Gaststätte, in der es zum Beispiel den Fischteller gab, für immer geschlossen.

Warnau - Die Gäste kommen aus dem Elb-Havel-Winkel, aus der Prignitz, der Altmark, aus dem Havelland. Sogar bei etlichen Berlinern ist die Fischerstube in Warnau ein Begriff. Vor allem an Wochenenden zieht es viele Menschen in das kleine Haveldorf unweit von Havelberg. Sie wissen, dass sie dort guten Fisch bekommen. Das ist nun vorbei. Über den Grund berichtet Wirtin Sabine Schulze im Gespräch mit der Volksstimme.