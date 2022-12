Beschluss zur Mieterhöhung in Schönhausen zurückgestellt

Schönhausen - Weil diese wichtigen Vorhaben in den Etat eingearbeitet wurden, vergrößerte sich das geplante Defizit auf nunmehr fast 30000 Euro. So muss die Heizung in der Schulturnhalle repariert werden, wofür 3600 Euro eingeplant sind. Zudem erhielt die Trauerhalle eine neue Heizung und fürs Bismarckmuseum soll zwecks Energieeinsparung für 1000 Euro unter anderem eine neue Pumpe angeschafft werden. Was sich unterm Strich insgesamt auf knapp 10000 Euro mehr an Ausgaben summiert.