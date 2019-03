Erstmals wurde im Schönhauser Jugendtreff ein Spiel der Billardmeisterschaft des Havelberger Jugendzentrums ausgetragen.

Schönhausen l Gastgeber war das FSH-Team, die Abkürzung steht für Fischbeck, Schönhausen und Hohengöhren. Am Queue ist gerade Brandon König aus Fischbeck, zudem gehörten die Wusterin Janina Kaufmann und Dustin Wulff aus Hohengöhren dazu.

Obwohl im Spielverlauf dem Klietzer Mattieu Suter ein „Königstoß“ gelang – hierbei wird beim Anstoß allein die schwarze Kugel versenkt, was den sofortigen Sieg bedeutet – verloren die Gäste mit 5:7. Vier Teams sind an der Meisterschaft beteiligt, nächste Woche ist die Endrunde. Die Auswertung erfolgt in den Osterferien im Havelberger Jugendzentrum.