Bis zum letzten Tag im Jugendklub Kamern mit dabei

Neun Jahre lang hatte Veronika Heuke aus Wulkau in den Jugendklubs Kamern und Wulkau an der Seite von Petra Güldenpfennig Kinder und Jugendliche betreut. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.