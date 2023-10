Bunte Drachen steigen in Havelberg in die Lüfte auf

Auch in diesem Jahr steigen wieder viele bunte Drachen im Modellsportzentrum Havelberg in die Lüfte auf.

Havelberg - Zum Auftakt der Herbstferien steigen in Havelberg wieder viele Drachen in die Lüfte auf. Am Sonnabend, 14. Oktober, sind Klein und Groß auf den Havelwiesen am Modellsportzentrum in der Rathenower Straße willkommen. Von 14 bis 17 Uhr gibt es neben Drachenspaß noch mehr Kurzweil für die Besucher.

Lesen Sie auch:Wo in Havelberg Drachen und Piraten tanzen

Zu Gast ist Clown Tommy aus Tangermünde, der auf der Bühne zaubert und mit seinen aus Luftballons modellierten Tieren und Figuren den Mädchen und Jungen Freude bereitet. Die Volksstimme hat ihn eingeladen und sorgt auch für die Preise, die es zu gewinnen gibt. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum, dem Modellsportzentrum und der Hansestadt wird das Fest vorbereitet. Wer einen Drachen anmeldet, bekommt ein Tombolalos und sichert sich damit die Chance auf einen Gewinn – gleiches gilt für diejenigen, die sich an der Malstraße beteiligen.

Das Jugendzentrum bringt die Hüpfburg mit auf den Festplatz an den Havelwiesen und kümmert sich auch ums Kinderschminken. Schüler bieten frische Waffeln an. Das Modellsportzentrum bereitet einen Kuchenbasar vor und öffnet die Drachenwerkstatt – falls ein bunter Flieger mal kaputt geht. Außerdem lassen die Modellsportler zum Beginn des Festes Flugzeuge in die Lüfte steigen, die dann ihre süße Fracht für die Kinder abwerfen.