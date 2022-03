Angebote Bunte Holzkuh soll im Havelberger Gewerbegebiet bald gemolken werden

Die einjährige Berufsvorbereitung Jugendlicher ist 2021 an die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) abgegeben worden. Welche Angebote sind geblieben und mit welchen neuen wird jetzt in der Berufsbildungsakademie (BBA) „Altmark“ am Standort Havelberg geworben?