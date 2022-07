Bürgermeisterwahl in Havelberg: Mathias Bölt gewinnt im ersten Anlauf

Mathias Bölt hat im ersten Wahlgang die 50-Prozent-Hürde geschafft und wird - laut vorläufigem Ergebnis - neuer Bürgermeister in Havelberg.

Havelberg - „Nach Bernd kommt Mathias“ – was er ganz selbstbewusst auf seine Wahlplakate gedruckt hat, wird Wirklichkeit: Mathias Bölt tritt die Nachfolge von Bernd Poloski (beide parteilos) an und wird ab 1. Juni neuer Bürgermeister in Havelberg.