Darum gibt es so viele Fledermäuse in Havelberg

Die Mehrzahl der Fledermäuse bewohnt tropische Klimazonen, aber auch in Havelberg gibt es viele Arten zu bestaunen. Experte Peter Busse aus Sandau erklärt warum.

Die Rauhautfledermaus ist eine der verbreitetsten Arten in Havelberg. Sie sucht gerne Schutz in Holzstapeln - worin sie aufgrund ihres braunen Fells und ihrer geringen Größe kaum auffällt.

Sandau - Sobald die Nacht hereinbricht, fliegen sie am Himmel umher und machen sich auf die Suche nach Futter – die Rede ist von Fledermäusen. In Havelberg gibt es noch viele Arten der Tiere. „Es ist quasi ein Paradies für die Tiere, weil sie hier noch Futter finden“, sagt Fledermaus-Experte Peter Busse aus Sandau. Er ist Gebietsleiter des Arbeitskreises für Fledermausschutz für den Bereich Havelberg und kümmert sich in seiner Freizeit um die Tiere.