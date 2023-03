Lernen mit Tieren: In der Freien Schule Elbe-Havel-Land in Kamern steht das fest auf dem Stundenplan.

Der Führerschein gehört beim Lernen mit Tieren in Kamern dazu

Kinder füttern in der Freien Schule in Kamern zusammen mit Lernbegleiterin Aline Isecke die Hühner. Das Futter wird nicht einfach nur ausgestreut. Da Vertrauen zwischen Mensch und Tier vorhanden ist, fressen die Hühner Körner aus den Händen der Kinder.

Kamern - Die Freie Schule Elbe-Havel-Land setzt in ihrem Unterrichtskonzept auf individuelles Lernen in Lerngruppen. Kinder unterschiedlichen Alters, auch mit Behinderungen, erleben die Schule in Kamern als Ort, wo man gerne lernt. Für das Schulkonzept ist die tiergestützte Pädagogik ganz wesentlich.