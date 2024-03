Die Jederitzer Kameraden rücken in den meisten Fällen zur Unterstützung der Havelberger Wehr in die Domstadt aus. Der Personalbestand ist um die Hälfte geschrumpft.

Jederitz. - Feuerwehrversammlung am Freitagabend in Jederitz. Die Kameraden der Ortswehr haben sich im Dorfgemeinschaftshaus zur Jahreshauptversammlung getroffen. Gleichzeitig war es die letzte für dieses Jahr in der Einheitsgemeinde Havelberg. Zudem handelt es sich um eine der kleinsten von den sieben Ortswehren in dem Bereich.