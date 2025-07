Hat ein Wolf ein Schaf gerissen? Diese Frage beschäftigte Einwohner nicht nur in Vehlgast-Kümmernitz.

Der Wolf ist nicht schuld am Tod eines Schafes nahe Havelberg

In Damerow stand die Frage, ob ein Wolf ein Schaf gerissen hatte.

Damerow. - Hat ein Wolf vor einigen Wochen in Damerow ein Schaf gerissen? Mit dieser Frage hat sich das Wolfskompetenzzentrum Iden beschäftigt und entsprechende DNA-Proben analysieren lassen, nachdem ein Schafhalter in der Havelberger Ortschaft Vehlgast-Kümmernitz ein totes Tier in seinem Gehege gefunden hatte.